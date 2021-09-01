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AK Parti'li Nurettin Canikli, 2.'nci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

AK Parti'li Nurettin Canikli, 2.'nci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2'inci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Ekonomi tarihinin gördüğü en yüksek büyüme oranlarından birisi. Bir gurur tablosu" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Canikli yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi tarihinin gördüğü en yüksek büyüme oranlarından birisi. Bir gurur tablosu. Aklı, kalbi ve ruhu bu Topraklara ve bu Millet’e adanmış Güçlü Liderliğin ve kadrosunun eseri. Yüzde 21.7’lik muhteşem büyümeye hizmetler ve sanayi öncülük etmiştir. Yani büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir."

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