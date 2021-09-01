BIST 1.477
DOLAR 8,29
EURO 9,80
ALTIN 483,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu YPG'ye bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu YPG'ye bir darbe daha

MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesasından terörle mücadeleye ilişkin son dakika gelişmesini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nagehan Alçı'dan '28 Şubat'ın generalleri' için af iddiası: Erdoğan açık kapı bıraktı
Nagehan Alçı'dan '28 Şubat'ın generalleri' için af iddiası: Erdoğan açık kapı bıraktı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız
Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız
Valilik açıkladı! Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Valilik açıkladı! Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Bakan Lütfi Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi
Bakan Lütfi Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi
Dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi! İşte İstanbul'un durumu!
Dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi! İşte İstanbul'un durumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kooperatif Marketler'in sayısı 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kooperatif Marketler'in sayısı 500'e yaklaştı
Çanakkale'de CHP'den AK Parti'ye geçtiler rozetlerini Bülent Turan taktı
Çanakkale'de CHP'den AK Parti'ye geçtiler rozetlerini Bülent Turan taktı
Meral Akşener'den 30 Ağustos kırılması! İkinci Fatih İmamoğlu'nu aday yapacak
Meral Akşener'den 30 Ağustos kırılması! İkinci Fatih İmamoğlu'nu aday yapacak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme rakamları açıklaması: Devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme rakamları açıklaması: Devam edeceğiz