Milli Savunma Bakanlığı duyurdu YPG'ye bir darbe daha

MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesasından terörle mücadeleye ilişkin son dakika gelişmesini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.