Gaziantep'te 7 asırlık camide şaşırtan detay! Cuma günleri 3 metre boyunca açılıyor
GAZİANTEP'te 13'üncü yüzyılda yapıldığı belirtilen Boyacı Camisi'nin minberi, cuma günleri duvardaki raylı sistemiyle çekilince 3 metre boyunca açılıyor ve hutbe okunduktan sonra itilerek tekrar yerine konuluyor.
Boyacı Mahallesi'ndeki, 13'üncü yüzyılda Kadı Kemaleddin veya Boyacı Yusuf tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Boyacı Camisi’ne aynı dönemde marangoz Mehmet Ağa tarafından da raylı sistem minber yapıldı. Raylı minber, alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlandı.
Kent tarihi üzerine araştırmalar yapan mimar Abdulkadir Evişen, Boyacı Camisi'nin yapısında Selçuklu İmparatorluğu'na ait izlerin görüldüğünü ancak caminin Memlükler zamanında yapıldığını söyledi.
Vatandaşların ilgisi çekiyor
Evişen, Boyacı Camisi'nin mimari olarak farklı yapıya sahip olduğunu dile getiren Evişen, minberinin de diğer camilere örnek olduğuna dikkat çekti. Minberin ray özelliğinin de halen kullanılmaya müsait olduğunu ve bu durumun vatandaşların ilgisini çektiğini anlatan Evişen, sözlerine böyle devam etti:
Minberi marangoz Mehmet Ağa yaptırdı
Caminin minberi raylı sistemle hareket etmektedir. Cuma hutbeleri bu minberde okunur. Daha sonra Cuma'nın farzı kılınır. Minberin altı raylıdır ve öndeki taşın içine gömülüdür. Minberin işçiliğine saygı duymamak elde değil. Bu minberi marangoz Mehmet Ağa yapmıştır. Bu minberi yaptıktan sonra da kendisi Manisa'ya davet edilmiştir. Yine orada bir camiye de bu minberden yapmıştır.