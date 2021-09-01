Gaziantep'te 7 asırlık camide şaşırtan detay! Cuma günleri 3 metre boyunca açılıyor

Minberi marangoz Mehmet Ağa yaptırdı

Caminin minberi raylı sistemle hareket etmektedir. Cuma hutbeleri bu minberde okunur. Daha sonra Cuma'nın farzı kılınır. Minberin altı raylıdır ve öndeki taşın içine gömülüdür. Minberin işçiliğine saygı duymamak elde değil. Bu minberi marangoz Mehmet Ağa yapmıştır. Bu minberi yaptıktan sonra da kendisi Manisa'ya davet edilmiştir. Yine orada bir camiye de bu minberden yapmıştır.