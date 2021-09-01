Erdoğan'dan kurmaylarına 'spor yasası' talimatı yeniden çalışın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yeniden çalışın’ talimatını verdiği spor yasası için yeniden hazırlıklara başlandı. Yasa teklifiyle ilgili kulüplerin talepleri yeniden dinlenecek

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Erdoğan’ın ‘yeniden çalışın’ talimatını verdiği spor yasası için yeniden hazırlıklara başlardı. Yasa teklifiyle ilgili kulüplerin talepleri dinlenecek ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.

Türkiye Gazetesi’nden Ebru Karatosun’un haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yeniden çalışın’ talimatının ardından AK Parti, daha önce taslak metin hâline dönüştürdüğü spor kanunu için yeniden hazırlıklara başladı.

Yol haritası belirlenecek

Edinilen bilgilere göre AK Parti kurmayları, bugün Meclis’te Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir toplantı gerçekleştirecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda kulüplere mali şeffaflık getirmek üzere hazırlanan, yönetici, menajer ve oyunculara sınırlamalar getiren kanun teklifiyle ilgili kulüplerin talepleri dinlenecek ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.

Yeni dönemde öncelikli konular arasında

AK Parti, ekim ayına kadar söz konusu spor kanunuyla ilgili yürüttüğü çalışmaları tamamlamayı planlıyor. AK Parti kurmayları, spor yasasının Meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek ilk konular arasında olduğunu ifade ederek “Spor kulüplerine yönelik yeni bir düzenleme yapacağız. Bu kulüpleri dernek statüsünden çıkaracağız. Çalışmalarımız tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunacağız” dedi.

Taslakta neler var?

Daha önce hazırlanan taslakta, kulüplerin anonim şirket gibi yönetilmesi ve denetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması öngörülmüştü. Taslakla yöneticilerin kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması üzerinde durulmuştu. Ayrıca, kulüplerin borçlanması, temlik edilmesi gibi hususlara da belirli sınırlamalar ve zorlaştırmalar getirilmesi, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bağlı Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) gibi kurulların yeniden düzenlenmesi planlanmıştı.

Yine; taslakta, menajerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi, futbolcularla yapılacak menajerlik sözleşmelerinin iki seneyle sınırlandırılması, menajerlerin hem futbol kulübü hem de oyuncu ile sözleşme imzalayamaması ve çifte komisyon ücreti alamaması konusunda düzenlemeler yer almıştı.