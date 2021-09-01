Evlat nöbetindeki asker babası: Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 730. gününde devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 730. gününde de sürüyor.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapan er Emrah Avunan (20), 6 yıl önce çarşı iznine çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Babası Bilal Avunan, oğlunun vatani görevi için gittiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde kandırılarak terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını ve bunun sebebinin ise HDP olduğunu öne sürdü.

“Artık yeter, oğlumu bıraksınlar”

2 yıldır asker oğlu için nöbette olduğunu belirten baba Avunan, "Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem. Artık yeter, oğlumu bıraksınlar. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumda beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun” dedi.