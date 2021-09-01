Kilosu 50 bin TL! Boğaziçi mezunu mühendis Karabük'te bu işe başladı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan, şu an e-ticaret şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Cihan Saymaz, memleketi Safranbolu’ya yerleşip, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran üretimine başladı.