Kilosu 50 bin TL! Boğaziçi mezunu mühendis Karabük'te bu işe başladı
KARABÜK'te yetiştirilen 'mucize bitki' üretimi için memleketine yerleşen 33 yaşındaki bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz kullandığı sistemle üretimi arttırmayı hedefliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan, şu an e-ticaret şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Cihan Saymaz, memleketi Safranbolu’ya yerleşip, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran üretimine başladı.
Bu yıl 3 dönüm arazide safran soğanı ekimi yapan Saymaz, kullandığı yapay zekalı kamera ve hava istasyonu sistemleriyle toprağın safran bitkisi üzerindeki verimini ve üretimi arttırmayı hedefliyor.
Teknolojiyi merkeze alarak tarım yapmaya çalıştığını ifade eden Cihan Saymaz, "Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın çok verimli olmadığını gördük. Teknolojiyi kullanarak tarım yapmak istedik." dedi.
"Burada hava istasyonumuz var, yapay zeka destekli kamera sistemlerimiz var" diyen Saymaz "Bunları kullanarak teknolojiyi merkeze alarak tarım yapmaya çalışıyoruz. Havadaki nemi, hava sıcaklığını, toprağın nemini ve sıcaklığını 24 saat boyunca izleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.