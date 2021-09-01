BIST 1.471
DOLAR 8,29
EURO 9,81
ALTIN 483,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Erzincan'da film gibi operasyon! Çifte cinayet şüphelisi böyle yakalandı

Erzincan'da film gibi operasyon! Çifte cinayet şüphelisi böyle yakalandı

 ERZİNCAN'da, 1,5 yıldır eşinden ayrı yaşayan Murat Bulut (37), önce kayınpederi Ali Kurt'u (63), daha sonra da arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı (65) av tüfeği ile vurdu. İki kişiyi öldürüp evine gelen Bulut, 'teslim ol' çağrısına olumsuz yanıt verince polisin balkona itfaiye merdiveni ile çıkarak yaptığı operasyonla yakalandı.

Abone ol

1,5 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Murat Bulut, kayınpederi Ali Kurt'u evinde av tüfeğiyle öldürdü. Bulut, aynı silahla daha sonra Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyünde arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı vurdu. 2 kişiyi öldüren Murat Bulut, Erzincan'ın Geçit Mahallesi'ndeki evine gitti. İhbar üzerine polis kısa sürede Bulut'un evinin çevresini sarıp, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Zaman zaman tüfekle balkona çıkıp bağıran Murat Bulut, yaklaşık 4 saat direndi. Özel harekat polisleri, Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yangın merdiveniyle 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Murat Bulut'un evine balkondan girdi. Polisler, kısa sürede Bulut'u etkisiz hale getirdi. 

Binadan dışarı çıkarılan Bulut, polis aracına konularak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşamlarını yitiren Kurt ve Yılmaz'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Erzincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Evlat nöbetindeki asker babası: Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem
Evlat nöbetindeki asker babası: Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama ve yüz yüze eğitim açıklamaları
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama ve yüz yüze eğitim açıklamaları
Öğretmenlerle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Öğrencilere aşı zorunluluğu istediler
Öğretmenlerle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Öğrencilere aşı zorunluluğu istediler
Kabil'deki intihar saldırılarıyla ilgili skandal patladı! Yazışmalar ortaya çıktı
Kabil'deki intihar saldırılarıyla ilgili skandal patladı! Yazışmalar ortaya çıktı
Gizemli ateş salgını! En az 50 kişi hayatını kaybetti: Çok hızlı öldürüyor
Gizemli ateş salgını! En az 50 kişi hayatını kaybetti: Çok hızlı öldürüyor
Erdoğan'dan kurmaylarına 'spor yasası' talimatı yeniden çalışın
Erdoğan'dan kurmaylarına 'spor yasası' talimatı yeniden çalışın
AK Parti'li Nurettin Canikli, 2.'nci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi
AK Parti'li Nurettin Canikli, 2.'nci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu YPG'ye bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu YPG'ye bir darbe daha
Nagehan Alçı'dan '28 Şubat'ın generalleri' için af iddiası: Erdoğan açık kapı bıraktı
Nagehan Alçı'dan '28 Şubat'ın generalleri' için af iddiası: Erdoğan açık kapı bıraktı