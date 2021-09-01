ABD Ay Yıldız Projesi'ni yazdı: Pentagon'dan büyük olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında katıldığı Ay Yıldız Projesi'ni tanıtmıştı. ABD basınında bu haber geniş yankı buldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve tüm kuvvet komutanlıklarını bir araya toplayacak karargah, dünya basınının da dikkatini çekti. ABD merkezli internet sitesi Business Insider, tüm askeri birimlerin bir araya toplandığı projeyi gündeme getirdi. Haberde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında katıldığı Ay Yıldız Projesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz." dedi.

Son teknoloji çevreye duyarlılık

Alanda inşa edilecek binalar, son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra çevreye duyarlı olacak. ABD merkezli haber sitesi Business Insider, projenin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha büyük olacağına vurgu yaptı.

Pentagon ile karşılaştırdılar

Haberde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak." denildi. Binaların tasarımıyla ortaya ay-yıldız şeklinin çıktığı, projenin 2023'te tamamlanacağı kaydedildi.

Türkiye'nin askeri gücünü arttıracak

Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." ifadesi paylaşıldı ve şöyle denildi: "Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu."

Öte yandan Türkiye'nin savaş gemisi ve tasarımı dahil yerli silah ve askeri teçhizat üretimine odaklandığı belirtilerek, İHA ve SİHA'ların bu alanda ABD'nin MQ-9 Reaper aracına rakip olduğuna dikkat çekildi.