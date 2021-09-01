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Otomobil devi Renault, İspanya'da üretimi durduruyor

Otomobil devi Renault, İspanya'da üretimi durduruyor

Renault, İspanya’da yer alan fabrikalarında küresel çip tedariği sorunu nedeniyle üretime verdiği arayı uzattığını duyurdu.

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Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri, koronavirüs krizi nedeniyle küresel arz kesintileri sırasında tüketici elektroniği endüstrisi ile çip teslimatları için rekabet etmelerine neden olan çip sıkıntısı nedeniyle son aylarda üretim hızını azaltmak zorunda kaldı.

Renault, mikroçip sıkıntısı nedeniyle İspanya'da 31 Aralık'a kadar üretimi kısmen durduracak.

Renault İspanya sözcüsü, Fransız otomobil üreticisi Renault'nun, küresel yarı iletken kıtlığı nedeniyle koruyucu bir önlem olarak İspanya'daki üç montaj tesisini yıl sonuna kadar geçecek dönem içinde 61 gün kadar atıl tutmayı planladığını açıkladı.

Şirketin, fabrikaları Nisan ve Temmuz ayları arasında yaklaşık 30 güne kadar atıl tutma planını önceden onayladığı ve sıkıntı devam ederken yılın son dört ayı için yeni bir plan oluşturmaya karar verdiği belirtildi.

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