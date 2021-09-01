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THY eylül ayı uçuş planı belli oldu

THY eylül ayı uçuş planı belli oldu

Türk Hava Yolları, eylül ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 246 destinasyona ulaştıracak.

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Türk Hava Yolları, eylül ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 246 destinasyona ulaştıracak.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların 246 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın" denildi.

Açıklamada, uçuş takviminin 30 Eylül'e kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebileceği belirtildi.

Yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabilecek. 

THY
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