Elektrik ve doğalgaz zammından sonra kömür zammı! Fiyatlar cep yakıyor

Sonbaharın yüzünü göstermesiyle beraber kış yakacakları konuşulmaya başlandı. Elektrik ve doğal gaz zamları sonrası kömür de zamlandı.

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2021 Kömür fiyatları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Elektrik, doğalgaz, ayçiçek yağı, süt ürünleri ve daha birçok gidere gelen zammın ardından kömür fiyatlarına da zam geldi. Geçen yıl tonu 1000 liradan satılan kömür fiyatı bu yıl yüzde 80 oranında zamlandı.

Bir ton kömür 2 bin liradan başlıyor

Sonbahar mevsiminin başlaması ile birlikte kış hazırlıkları da Türkiye'nin birçok bölgesinde başladı. Kış mevsimi başlamadan odunluğunu ve kömürlüğünü doldurmak isteyen vatandaşlar kömür almaya gittiklerine pişman oldu. Doğruhaber gazetesinin İLKHA'dan aktardığı habere göre bir ton kömürün fiyatı 2 bin ile 2 bin 250 lira arasında değişiyor.

Dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle Rusya'da da üretimin azalması ve Çin'in yüksek miktardaki kömür talebi ile birlikte fiyatların yükseldiğini belirten sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde doların seyrine göre fiyatlarda artış yaşanabileceğini söyledi.

Kömür fiyatlarında yaşanan zammın kendilerinden kaynaklanmadığını söyleyen sektör temsilcileri, bu kış yüksek fiyatlar nedeniyle kömür satışlarının düşeceğini açıkladılar.

Tezek ve odun yakarız diyorlar

Gaziantep'te kömür satışı yapan Erdal Demir, kömür fiyatlarının artmasının hem esnafı hem de halkı mağdur ettiğini belirti. Kömürcü esnafı olarak çok mağdur durumda olduğunu söyleyen Demir, "Bizim geçen sene 100 doları aldığımız kömürler şu an 200 dolar seviyesine çıktı. Katbekat zam geldi. Hem vatandaşımız hem kömürcü esnafımız mağdur. Dünya piyasalarında ne oldu ki 100 dolarlık kömürler 200 dolara çıktı, bunu yetkililerin araştırması lazım. Şu anda vatandaş kömür almıyor. 2 bin lirayı duyan vatandaş kömür almıyor, ‘biz tezek, odun yakarız’ diyorlar. Şu anda bu fiyatlar çok yüksek, esnafımız da boş boş oturuyor. Kömür satışı şu anda yok." dedi.

Yerli kömür fiyatları

Türkiye'de çıkarılan Kütahya, Manisa ve Çanakkale'deki kömür madenlerinde ise 2021 Eylül kömür fiyatları belli oldu.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından açıklanan kömür fiyatları şu şekilde: