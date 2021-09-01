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Kocaeli'de gemide pozitif vakalar çıktı mürettebat karantinaya alındı

Kocaeli'de gemide pozitif vakalar çıktı mürettebat karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslı 8 mürettebat karantinaya alındı.

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​Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi.

Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi.

Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

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