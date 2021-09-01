İstanbul enflasyonu uçuşta! Son 27 ayın zirvesi

Cuma günü açıklanacak Ağustos enflasyonu öncesi olumsuz sinyal geldi. İTO'ya göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta yıllık yüzde 18.89 artarak, 27 ayın zirvesine çıktı..

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı endekse göre İstanbul'da perakende fiyatlarda 2019 Mayıs ayından bu yana en hızlı yükseliş görüldü.

Gazete Duvar’ın haberine göre perakende fiyatlar Ağustos’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.89 arttı. Aylık bazda ise perakende fiyat artışı yüzde 1.88 oldu.

‘En çok ulaştırma ve haberleşme zamlandı’

Ağustos'ta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.58, gıda harcamalarında yüzde 2.65, ev eşyasında yüzde 1.32, Konut Harcamalarında yüzde 1.14, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 1.06, giyimde yüzde 0.28 artış kaydedildi.

‘Toptan eşya fiyatları yüzde 28 arttı’

Üretici fiyat göstergesi olarak kabul edilen toptan fiyatlarda da artış ivmesi devam etti. Buna göre Ağustos'ta toptan eşya fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.36 arttı. Aylık olarak ise toptan fiyatlar yüzde 1.42 arttı.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 2.57, madenler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 1.56, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.20, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.07 artış oldu.