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Belediye kreşi aşısız anne babanın çocuğunu kabul etmeyecek! Bu karar çok tartışılacak!

Belediye kreşi aşısız anne babanın çocuğunu kabul etmeyecek! Bu karar çok tartışılacak!

Okullarda eğitimcilere aşı zorunluluğu getirilmeyip PCR testi zorunluluğu getirilmişken Bakırköy Belediyesi kararıyla dikkat çekti. Bakırköy Belediyesi aşı olmamış velinin çocuğunu kabul etmeyecek.

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Okulların açılmasıyla birlikte aşılamanın önemine dikkat çekmek isteyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, aşı yaptırmayanların çocuklarını belediye kreşlerine kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımızı yarınımız, gençlerimizi ise geleceğimiz olarak görüyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak Türkiye’de nüfusa oranla çocuklara en çok kreş hizmeti veren belediyeyiz. Yeni eğitim öğretim dönemine girerken kreşlerimizde bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak çocuklarımızı en iyi seviyede, en sağlıklı ortamda hizmet vermek için hazırız. Fakat,  sadece bizim bu hizmeti verirken dezenfeksiyonu yapmamız, mesafeye özen göstermemiz, çocuklarımız için her türlü hazırlığı yapmamız yetmez.

Aynı zamanda toplumda bilinen aşı karşıtlığına karşı bizde Bakırköy Belediyesi olarak, kreşlerimizde eğitim alacak çocuklarımızın anne ve babalarının mutlaka aşılı olmalarının gereğine inanıyoruz. Bu maksatla aşısı olmayan anne babaların çocuklarını ne yazık ki kreşlerimize kabul edemeyeceğiz. Değerli veliler lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı açısından aşı olmayı ihmal etmeyiniz.

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