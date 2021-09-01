Taliban iki gün içinde yeni hükümeti kuruyor! Kadınlara yer yok

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini söyledi.

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BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki sözcüsü Stanikzai, "kapsayıcı" bir hükümet kuracaklarını belirtti.

Stanikzai kadınların da yeni yönetimde olacaklarını ancak hükümette kadın bakan olmayacağını açıkladı.

Taliban sözcüsü, ABD'nin desteklediği eski hükümette görev yapan kadınlara da yeni yönetimde yer verilmeyeceğini söyledi.

Taliban liderleri, daha önce yaptığı açıklamalarda Şeriat kurallarına uydukları takdirde kadın haklarına saygılı olacaklarını belirtmişlerdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ise Afganistan'da kapsayıcı ve kadınların tam-eşit şekilde katıldığı yeni bir hükümet kurulması için Taliban'la müzakere çağrısı yapmıştı.

İngiltere hükümeti 'güvenli koridor' için Taliban'la görüşüyor

Öte yandan Afganistan'dan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını sürdüren İngiltere, geride kalan bazı İngiliz vatandaşları ile Afganların ülkeden çıkarılması için "güvenli bir koridor" sağlanması amacıyla Taliban'la görüşmeler yürütüyor.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Taliban'dan üst düzey isimlerle görüşmelerin Doha'da devam ettiği belirtildi.