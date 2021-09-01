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Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu

Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu

Alevlerin hammaddeleri sarmasıyla birlikte yangın büyüdü. Bölgeyi kaplayan siyah duman, birçok noktadan görüldü.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki fabrika, saat 14.00 sıralarında alevlere teslim oldu. Polyester hammaddelerin kısa sürede yanmasıyla alevler büyüdü.

Tekstil fabrikasında yangın
Yangının ardından haber verilen itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Yangından çıkan siyah duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

Dumandan etkilenenler için de bölgeye ambulans sevk edildi. Söndürme çalışması sürerken, polis yangınlar soruşturma başlattı.

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