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CHP'den Devlet Bahçeli'nin baraj açıklamasına ilk değerlendirme

CHP'den Devlet Bahçeli'nin baraj açıklamasına ilk değerlendirme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin açıklamalarına CHP'den ilk tepki geldi.

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Bahçeli açıklamasında şunları söylemişti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır" hatırlatmasını yapan Bahçeli, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'den ilk değerlendirme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Öztunç, "MHP'nin oy oranı çok düştü, bu düzenleme o yüzden yapılıyor" dedi.

Öztunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar"

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