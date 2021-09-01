Şok Taliban raporu! Bir çok NATO üyesinden fazla savaş uçağı var

ABD'nin çekilmesi ve Afgan ordusunun dağılmasıyla Taliban dünyayı tehdit eden bir askeri gücün de sahibi oldu. ABD ve Afgan ordusundan kalan milyar dolarlık silahlar Taliban'ın elindeki gücü gösterdi. Yayınlanan son rapor Taliban'ın elindeki gücü gözler önüne serdi. Örgüt bazı NATO üyesi ülkeleri bile geride bıraktı. İşte dünyayı şoke eden o liste...

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ABD'nin son askerini de Afganistan'dan çekmesi ile ülkede 20 yıllık dönem resmen kapandı. Başkent Kabil'in de aralarında olduğu pek çok bölgede gücü elinde bulunduran Taliban, artık hükümet kurmak için geri sayıma geçmiş durumda.

Kara Şahin ve saldırı uçakları da var

Ancak Taliban sadece iktidarı değil, ABD ve Afgan güçlerin çekilmesi ile son teknoloji ABD yapımı silahların da sahibi oldu. Bu silahlardan en dikkat çekeni ise son teknoloji hava araçları. Zira yayınlanan son rapora göre, Taliban'ın elinde Black Hawks (Kara Şahin) ve A-29 saldırı uçakları dahil 48 uçak var.

Bazı NATO ülkelerinden daha büyük

İngiliz Daily Mail gazetesi, Taliban'ın bu sayede bazı NATO üyesi ülkelerden daha büyük bir hava kuvvetine sahip olduğunu yazdı. Aynı habere göre, Taliban, Arnavutluk, Bosna, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Slovenya dahil olmak üzere NATO üye ülkelerinin üçte birinden daha fazla hava aracına sahip.

Başka bir deyişle 20 yıl sonra yeniden iktidarı ele geçiren Taliban, 30 NATO üyesinin 10'undan daha fazla askeri hava aracına sahip konumda.

Türkiye ilk üçte yer alıyor

NATO üyeleri arasında en çok hava aracına sahip olan ülke 13 bin 233 ile ABD olurken, ABD'yi, 1057 parça ile Fransa, 2056 parça ile Türkiye izledi. Taliban, ele geçirilen 6 milyon dolarlık Black Hawks ve 14 milyon dolarlık Hercules nakliye jetinin fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde propaganda amacı ile yayınlamıştı.