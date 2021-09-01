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Temel Karamollaoğlu'ndan Akıncı TİHA övgüsü! Bayraktar ailesini tebrik ederim

Temel Karamollaoğlu'ndan Akıncı TİHA övgüsü! Bayraktar ailesini tebrik ederim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Akıncı TİHA üretimi nedeniyle Baykar Savunma ve Bayraktar ailesini tebrik etti. Karamollaoğlu, Bayraktar ailesini tebrik etmeyen ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye çağrı yaparak, 'Bayraktar ailesini bir bütün olarak tebrik etmeyi bir vazife olarak görüyorum' dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracına (TİHA) ilişkin konuştu.

Bayraktar ailesini tebrik eden Karamollaoğlu, "Yıllardır kendilerini tanıdım, çok ama çok büyük başarılara imza attılar, şu anda da ülkemizin medarıiftiharı oldular ve ülkemize bir güç kazandırdılar." ifadelerini kullandı.

"Bayraktar ailesini bir bütün olarak tebrik etmeyi bir vazife olarak görüyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Milli imkanlarla geliştirilen Akıncı TİHA şu anda göklerde. Ben bundan dolayı Bayraktar ailesini bir bütün olarak tebrik etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Yıllardır kendilerini tanıdım, çok ama çok büyük başarılara imza attılar, şu anda da ülkemizin medarıiftiharı oldular ve ülkemize bir güç kazandırdılar.

İnşallah bundan sonra bu gelişmenin üzerine daha büyük ideallerin inşa edildiği bir dönem olur."

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Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası
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