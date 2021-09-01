Heybeliada'da yangında hasar gören orman için çalışma başladı

Heybeliada'da çıkan yangında hasar gören ormanda yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı.

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Yanan alanda kurtarılamayacak durumda olan ağaçlar kesiliyor. İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, "11 Kasım'a kadar ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayıp yanan alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Heybeliada Eski Değirmenyeri'nde 21 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Yanan alanda ekiplerin orman bölge müdürlüğünün çalışmaları başladı. Küle dönen bölgede kurtarılamayacak durumda olan ağaçlar motorlu testere ile kesiliyor. Temizlik çalışmasının yapıldığı alanda son durum drone ile görüntülendi.

'Amacımız 11 Kasım'a kadar çalışmaları tamamlamak'

Soğutma çalışmalarının 5 gün sürdüğünü söyleyen İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, "5 gün boyunca sahada tek bir kökte duman kalmayıncaya kadar çalışmalara devam ettik. Soğutma çalışmalarının hemen ardından ise yanan ağaçları temizleme çalışmalarına başladık. Şu an ekiplerimiz alanda yanan ağaçların kesimlerini yapıyor. Daha sonra bu alanda gerek tohum, gerekse fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Heybeliada'da yanan alan için 8 kişilik bir ekibimiz çalışıyor. Amacımız 11 Kasım'a kadar çalışmalarımızı tamamlayıp, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma ve Seferberlik Günü'nde ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlamak" diye konuştu.

'Yangınların yüzde 97'si insan kaynaklı'

Yangında 7 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahan, "Bu 7 hektarlık alanımızı hızlı bir şekilde yeniden ağaçlandıracağız. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk güçlerimizin çalışmaları devam ediyor. Ancak Türkiye istatistiklerine baktığımızda genel olarak yangınların yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğu biliyoruz. İnsanlarımızı bu konuda biraz daha bilinci ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Her söndürülmemiş sigara, ya da piknik ateşi potansiyel bir yangındır" ifadesini kullandı



'Bin 700 ağaç zarar gördü'

Yanan alanda herhangi bir hayvan ölümünün tespit edilmediğini belirten Şahan, "Ancak bin 700 civarında ağacımız zarar gördü. Geçen sene Heybeliada'da 5 hektarlık bir alan yanmıştı. Anayasamız gereği yanan alanlar hiçbir amaçla kullanılamaz. Aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışması yapılması gerekir ve alan orman olarak devam ettirilir" ifadelerini kullandı.