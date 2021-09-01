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Konya'da sokak ortasında eşini kanlar içinde bıraktı: Sebebi ise bakın ne

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da sokak ortasında eşini kanlar içinde bıraktı: Sebebi ise bakın ne

KONYA'da Afganistan uyruklu Faiz Mohammed Nazari (43), tartıştığı eşi Gülnar Nazari'yi (29) sokak ortasında bıçakladı. Karnınıdan yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, gece yarısı Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistanlı Faiz Mohammed Nazari, eşi Gülnar Nazari ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Faiz Mohammed Nazari, eşini sokak ortasında bıçakla karnından yaraladı.

Kanlar içinde kalan Gülnar Nazari, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı. Suç aleti bıçakla yakalanan şüpheli ilk ifadesinde "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tartıştık ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

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