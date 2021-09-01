Aksaray'da korkunç kazada can pazarı! Takla atarak tarlaya uçtu
AKSARAY’da hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Ömer A. (27) yönetimindeki 77 ABE 007 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti
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Yoldan çıkarak önce karşı şeride geçti sonra takla atarak tarlaya düştü.
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Otomobilin 2 lastiğinin koparak adeta hurdaya döndüğü kazada Nagihan Aksoy (27) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yasime A. (25), Fatih A. (6) ve Umeyra Ayşe A. (2) yaralandı.
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