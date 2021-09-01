TMO fındık alımlarına başladı işte kilogram bazında fiyatlar...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı. Bu yıl Giresun kalite fındığın kilosuna 27 lira, sivri fındığın kilosuna 25 lira ödenecek.

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Hasat ve ayıklama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sezon fındık artık pazarda. Toprak Mahsulleri Ofisince fındık alımları başladı.

Fındık bedelleri en geç 21 gün içinde ödenecek

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal fındık alım kampanyasının ilk günü olduğunu belirterek "Fındık çok değerli bir ürün. Ülkemizin ihracatta, üretimde lider olduğu en önemli ürünlerimizden biri. Yaklaşık 2,3 milyar dolara çıkan tarımsal ihracat getirisi olan bir ürünümüz. Değerinin yüksek, kıymetli olması önemli. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımız fındık alım fiyatlarını levant kalite için 26,5 lira, Giresun kalite için 27 lira, sivri kalite için de 25 lira olarak açıkladı. Bugün kampanyamızı başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki kriterlerimizle alımları yapıyoruz. Tamamen üretici lehine olacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. İyi bir sezon geçireceğimizi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık alım sürecine ilişkin daha önce yapılan açıklamayı anımsatan Güldal, fındık bedellerinin en geç 21 gün içinde üreticilere ödeneceğini yineledi.

İlk iki hafta içinde fındığı TMO'ya teslim eden çiftçilere de ücretlerinin bir haftada ödeneceğini açıklayan Güldal, "Daha sonra fındığını verenler de 7-15 gün içerisinde bedellerini alacaklar. 21 gün, Toprak Mahsulleri Ofisinin tüm ürünleri için planladığı ödeme sürecidir ama fındıkta biz hiç 15 günü geçirmedik. İlk teslimatların bedelleri de bir hafta içerisinde ödenmiş olacaktır." dedi.

"TMO'ya gelecek bütün fındığı almak için imkanlarımız hazırdır"

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle Bartın ve Kastamonu'daki çiftçilerin mağdur olmaması için alım ekiplerini görevlendirdiklerini belirten Güldal, "TMO'ya gelecek bütün fındığı almak için depomuz, finansımız, personel kapasitemiz ve imkanlarımız hazırdır. Hiçbir üreticimizin TMO'ya geldikten sonra geri dönmesini istemeyiz ama lütfen özellikle rutubet konusunda çok hassas olmak lazım çünkü yağışlı günlerden geçiyoruz. Bir diğer konu Çiftçi Kayıt Sistemini mutlaka güncelleyip üreticilerimizin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güldal ayrıca, çiftçilerin merak ettikleri konuları TMO yetkililerine sormalarını isteyerek "Bizim fiyatlarımız referans fiyattır. Bunun altında hiçbir üreticimiz fındığını satmasın, başkasına teslim etmesin. Üzerinde satarsa bereketini bulsun. Sezonun hem ülkemize hem de bölgemize ve üreticimize bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.