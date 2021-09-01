Adana Demirspor yeni teknik direktörüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Adana Demirspor Samet Aybaba sonrası yeni hocasını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.

Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

Aybaba'nın bu kararı takımın yıldızları Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile yaşadığı sorunlara bağlanmıştı.