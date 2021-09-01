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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarına destek
Yeni anayasa çalışmalarına destek verdiklerini açıklayan Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.

Sosyal medyada sahte hesapların kullanımı
"Hukuk devlet ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." diyen Akarca, sosyal medyada sahte hesapların kullanımı ile ilgili "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur." dedi.

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