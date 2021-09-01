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Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi! Küçükçekmece'de tepki çeken görüntü

Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi! Küçükçekmece'de tepki çeken görüntü

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, videoyu çeken vatandaş "Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba" dedi.

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İstanbul'da Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi.

Talha Çetin, isimli kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

"Sosyal medyaya attım, ortalık karıştı"
Görüntüyü çeken ve paylaşan Talha Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş" dedi.

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