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Papa Francis'ten ABD ve İran'a çağrı

İRAN ve ABD arasındaki gerginlik bütün dünyayı korkuttu. Papa Francis, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden bu yana süren İran-ABD gerilimi konusunda taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Papa Francis, yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Bölgenin güvenliğinin tehdit edildiğine değinen Papa, "Yaşanan olaylar, Irak'ta yeni yeni inşa edilen sosyal uzlaşmanın yanı sıra hepimizin karşı olduğu bir çatışmaya da zemin hazırlıyor" dedi.

Sağduyulu olma çağrısında bulundu

Savaşların insanları korkuttuğunu ve masum insanları etkilediğine vurgu yapan Papa, ilgili tüm taraflara çatışmanın artmasını önlemek ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde davranarak, sağduyulu olma çağrısında bulundu.

Çok üzücü bir durum

Papa, yeni yılın ilk günlerinde tüm dünyada yaşanan olayları kastederek, "Yeni yıl ne yazık ki şiddet olayları ve yüksek tansiyonla devam ediyor" ifadelerini kullandı.Açıklamalarında iklim değişikliğine de vurgu yapan Papa Francis, iklim değişikliğinin uluslararası politika tarafından anlaşılmamış gibi görünmesinin çok üzücü bir durum olduğunu belirtti.

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