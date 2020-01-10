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Espanyol, Benfica'dan Raul de Tomas'la anlaştı

İSPANYA La Liga'da, ilk devresini son sırada tamamlayan Espanyol, Portekiz'in Benfica takımından yıldız oyuncu Raul de Tomas'ı kadrosuna dahil etti.

La Liga takımlarından Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol'un, Benfica'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği iddia edildi.

17 maçta 3 gol
Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve Rayo Vallecano'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica'ya imza atmıştı. İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti

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