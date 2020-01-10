SON DAKİKA
İstanbul Boğazı sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı Haberin devamı. Suriye'den sıcak gelişme! Rus Tümgeneral Yuriy Borenkov İdlib'de ateşkesin ilan edildiğini duyurdu Haberin devamı. Rus bandıralı Glard-2 isimli tanker Rumelifeneri açığında bir balıkçı teknesine çarptı! Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Tottenham'da Harry Kane sakatlandı! 4 ay sahalarda olmayacak

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Tottenham'da tecrübeli İngiliz futbolcu Harry Kane sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Londra ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Comolli'nin biletini kesti apar topar İstanbul'a çağırdı
Deniz Baykal 'kutluyorum' dedi hükümete tam destek çıktı
Rus Tümgeneral son dakikayı duyurdu! İdlib'de ateşkes ilan edildi
Ünlü kozmetik firması Tekin Acar iflas etti!
Adana'da babasına kendisini şikayet eden komşusunun aracını kundakladı
Rumelifeneri'nde tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu
Murat Cavcav: Joe Hart ile görüşüyoruz
Kuruyan saçları nemlendiren doğal kür tarifi
Şişli’de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtı
Atletico Madrid Barcelona'yı devirdi finale kaldı
e devlet şifresi alma ücreti 2020 kaç para oldu?
Yorumlar