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Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.

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