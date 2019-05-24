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Öztürk'ten bomba iddia! AK Parti ve CHP yüzlerce Mele'yi İstanbul'a getirdi

Öztürk'ten bomba iddia! AK Parti ve CHP yüzlerce Mele'yi İstanbul'a getirdi

"İstanbul’a ‘Mele’ yığınağı" başlıklı yazısında Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, AK Parti ve CHP'nin Kürt seçmene hitap etmesi için yüzlerce ‘Mele’yi İstanbul’a getirdiğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için partiler tüm dikkatini, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 seçmene çevirdi.

"Kürt kökenli seçmenlerin belirleyici olacak"

Saygı Öztürk, "Mele, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın imamlar ve dini konularda bilgili olduğu belirtilen kimseler için kullandıkları bir unvandır" diyen Öztürk, "Kamuoyu şuna inanıyor, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin iptali yönündeki gerekçeli kararının içi boş. Başkanlık Ekrem İmamoğlu’nun elinden alındı. 23 Haziran’da yapılacak seçimde Kürt kökenli seçmenlerin belirleyici olacağı konuşuluyor. İşte, partiler de buna göre hazırlık yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Her yola başvuruluyor"

Öztürk, "AK Parti, seçimi kazanmak için devletin bütün imkanlarını sonuna kadar seferber ediyor. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu almak için her yola başvuruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzlerce 'Mele'yi İstanbul’a taşıdı"

"AK Parti, Güneydoğu’dan yüzlerce 'Mele'yi İstanbul’a taşıdı…" diyen Öztürk, "AK Parti lehine çalışan melelere, belediye başkanları ve bazı aşiret önde gelenleri de eşlik ediyor. Güneydoğu’dan gelenlere kullanmaları için önemli ödenek aktarıldığı da konuşuluyor." dedi.

"Mele ve kanaat önderlerinin sayısı 44’e ulaşacak"

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: CHP de, bölgede etkin 10 mele ve kanaat önderini İstanbul’a getirdi. Onlar da AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin, 'mağdur' edildiğini belirttikleri Ekrem İmamoğlu’na oy vermeleri için çaba gösteriyor. Seçim döneminde CHP’nin taşıyacağı mele ve kanaat önderlerinin sayısı 44’e ulaşacak. Ama bu, AK Parti’nin taşıdıklarının yanında 'devede kulak' misali.

Öztürk'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

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