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İçişleri Bakanlığı: 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan, MLKP terör örgütünün sabotajcısı ve bombacısı yakalandığı açıklandı.

Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse Mersin'de yakalandı. 

Teröristin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama eğitim verdiği belirlendi. 

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

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