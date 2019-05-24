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Kendini kadın doğum uzmanı gibi tanıttı bakın kadınlara ne enjekte etti

Kendini kadın doğum uzmanı gibi tanıttı bakın kadınlara ne enjekte etti

Mersin'de, kendini 'kadın doğum uzmanı doktor' olarak tanıtıp, tüp bebek tedavisi için gelen hastalara içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte eden Suriye uyruklu Mubarak A. (34), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mubarak A.'nın enjeksiyondan sonra meydana gelen şişkinliği, 'hamilelik belirtisi' olarak müjdelediği belirtildi.

Çocuk sahibi olmak için tedavi yolu arayan Suriye uyruklu 6 çift, 3 ay önce kent merkezindeki Hal Mahallesi’nde muayenehanesi bulunan ve kendini 'kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor M.Ş.' olarak tanıtan Mubarak A.'ya başvurdu. Tedavi sonrasında çiftlerin çocuk sahibi olacaklarını öne süren Mubarak A., toplam 16 bin TL aldığı kadınlara, içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte etti. Bir süre sonra kadınların vücutlarında şişme meydana gelirken Mubarak A., bu şişkinliğin hamilelik belirtisi olduğunu söyledi.

Doktorluk diploması da yok

Doktorun kendilerini dolandırdığından şüphelenen R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H., polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların verdiği adrese operasyon düzenledi. Muayenehaneyi boşalttığı belirlenen Mubarak A.'nın kaçtığı, doktorluk diplomasının da olmadığı belirlenince polis tarafından yapılan araştırma sonucunda Mubarak A. kısa süre içinde yakalandı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen sahte doktor, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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