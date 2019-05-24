Everestin zirvesine tırmanırken hayatlarını kaybettiler

Nepal’de yer alan ve dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in zirvesine yapılan ve yaklaşık 320 dağcının katıldığı tırmanışta, oluşan insan trafiğinin 3 dağcının hayatını kaybetmesine neden olduğu duyuruldu.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in zirvesine yapılan tırmanışta, yaklaşık 320 dağcının oluşturduğu insan trafiği, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dağcı Nirmal Purja, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın açıklamasında, zirveye kadar insan trafiğinin olduğunu duyurdu. Dağın zirvesine yakın olan bölgeye aynı zamanda ‘ölüm bölgesi’ deniyor.

Toplamda 300'den fazla dağcı hayatını kaybetti

Everest dağının zirvesi 8 bin 848 metre yükseklikte bulunuyor. 1953 yılında ilk tırmanışı yapıldı. 1953’ten bu güne Everest’te 300’den fazla dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor.