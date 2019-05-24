HABER /  DÜNYA

Everestin zirvesine tırmanırken hayatlarını kaybettiler

Everestin zirvesine tırmanırken hayatlarını kaybettiler

Nepal’de yer alan ve dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in zirvesine yapılan ve yaklaşık 320 dağcının katıldığı tırmanışta, oluşan insan trafiğinin 3 dağcının hayatını kaybetmesine neden olduğu duyuruldu.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in zirvesine yapılan tırmanışta, yaklaşık 320 dağcının oluşturduğu insan trafiği, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dağcı Nirmal Purja, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın açıklamasında, zirveye kadar insan trafiğinin olduğunu duyurdu. Dağın zirvesine yakın olan bölgeye aynı zamanda ‘ölüm bölgesi’ deniyor.

Toplamda 300'den fazla dağcı hayatını kaybetti

Everest dağının zirvesi 8 bin 848 metre yükseklikte bulunuyor. 1953 yılında ilk tırmanışı yapıldı. 1953’ten bu güne Everest’te 300’den fazla dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kaan Ayhan bombası! Fatih Terim'in listesinde ilk sırada
Kaan Ayhan bombası! Fatih Terim'in listesinde ilk sırada
Beşiktaş'a Ljajic'in ardından bir Sırp daha
Beşiktaş'a Ljajic'in ardından bir Sırp daha
İçişleri Bakanlığı: 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Bana laf söylerken dikkatli ol
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Bana laf söylerken dikkatli ol
Dolar yüksek seviyeleri test ediyor! İşte kapanış gününde son durum
Dolar yüksek seviyeleri test ediyor! İşte kapanış gününde son durum
Saygı Öztürk'ten İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak iddia!
Saygı Öztürk'ten İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak iddia!
ÖNCEKİ HABERLER
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu
Ramazan'da sağlıklı beslenmek için uzmanından öneriler
Ramazan'da sağlıklı beslenmek için uzmanından öneriler
Savaşçı 76. bölüm fragmanı sezon finali
Savaşçı 76. bölüm fragmanı sezon finali
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Facebook'tan kripto para projesi için görüşme
Facebook'tan kripto para projesi için görüşme
Mars bileti nedir NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?
Mars bileti nedir NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?
5 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin 17'lik transferi
5 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin 17'lik transferi
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Yorumlar