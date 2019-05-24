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Beşiktaş'a Ljajic'in ardından bir Sırp daha

Beşiktaş'a Ljajic'in ardından bir Sırp daha

Beşiktaş, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic'i transfer etmek istiyor.

Teknik direktör konusunu Abdullah Avcı ile çözmeyi hedefleyen ve yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic'in peşinde.

Teklif götürüldü
Takvim'in haberine göre; Lens ve Quaresma'yı satmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, sağ kanat için Sırp futbolcu Lazovic kadrosuna katmak istiyor. 30 Haziran'da serbest kalacak olan Lazovic'in menajerine teklif götürüldüğü öğrenildi.

Transfer önümüzdeki hafta netleşecek
Bonservis bedelinin ödenmeyecek olması ciddi bir avantaj. Duhuliye.com'un haberine göre Lazovic'i kadrosuna katmak isteyen birkaç Avrupa kulübü daha bulunuyor. Transfer önümüzdeki hafta netleşecek.

Bu sezon maç kaçırmadı
4 sezondur İtalya Ligi Serie A'da Genoa forması giyen Darko Lazovic bu sezon 34 maçta görev yaparken bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 4 de asist yaptı. Bu maçlarda sadece 2 sarı kart gördü. 1990 doğumlu olan Sırp sağ kanat oyuncusu 7 kez de milli takım formasını sırtına geçirdi.

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