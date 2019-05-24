Fenerbahçe Andre Silva'yı gündeminde aldı

Fenerbahçe, sezonu Sevilla'da kiralık olaraka geçiren ve bonservisi Milan'da olan Portekizli golcü Andre Silva'yı gündeminde aldı.

Slimani, Frey ve Soldado’dan beklediğini alamayan Fenerbahçe, golcü transferinde çıtayı yükseltti. Rize’nin gol makinesi Vedat Muriç ile anlaşan sarı-lacivertliler, şimdi ise Spartak Moskova’dan Ze Roberto, Atletico Madrid’den Nikola Kalinic için mücadele ediyor.

Fenerbahçe’nin listeye eklediği bir diğer golcü ise sezonu Sevilla’da geçiren Andre Silva. 23 yaşındaki Portekizli, Sevilla kendisiyle devam etmek istemediği için kulübü Milan’a dönüyor.

Ancak Milan’daki yeri garanti olmayan genç yıldız sürekli oynayacağı bir takımda görev almak istiyor.