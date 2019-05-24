Giresun'da yakalandı! Aç kalan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış

17 Mayıs tarihinde Giresun kırsalında yakalanan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 2 gün önce yakalan İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular da elde edildi.