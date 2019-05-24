Giresun'da yakalandı! Aç kalan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış
GİRESUN'da ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için hidroelektrik santrali (HES) şantiyesine gidince yakalanan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın, kendini burada çalışanlara 'doğa gezgini' olarak tanıttığı ortaya çıktı. Teröristin ormandaki ininde ise bakın neler vardı
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında eş zamanlı başlatılan bahar operasyonları, 1800 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, komandolar ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin katılımıyla sürüyor.
17 Mayıs tarihinde Giresun kırsalında yakalanan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 2 gün önce yakalan İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular da elde edildi.
Karadeniz kırsalında son 5 yıldır çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 2 teröristin, 2 yıl önce Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı ortaya çıktı.
Terörist Aras Aslan'ın Trabzon kırsalında bölgede olabileceği tahmin edilen farklı terörist gruplarla buluşabileceği ihtimali üzerine de JÖH ve komando timleri Trabzon-Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinde konuşlandırıldı.