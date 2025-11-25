Özgür Özel'in Nizip ziyaretinde gazeteciye tepki çeken muamele

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gaziantep, Kilis ve Nizip ziyaretleri, parti içi destek turundan çok bir gazeteciye yapılan skandal muameleyle gündeme damga vurdu. Nizip Belediyesi önünde soru sormak isteyen gazeteci Zerrin Erdoğan, CHP’li danışman tarafından itildi, telefonu fırlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep il yönetimiyle görüşmesinin ardından Kilis’te halk buluşması yaptı ve daha sonra Nizip Belediyesi’ne geçti.

Belediye önünde halka seslendikten sonra başkanlık makamına geçen Özel’i takip eden gazeteci Zerrin Erdoğan, kendini tanıtarak soru yöneltmek istedi.

ÖZGÜR ÖZEL SORUŞU GEÇİŞTİRDİ

Ancak Özgür Özel, gazetecinin sorusunu dinlemek yerine,

“Hanımefendi, arkanızda televizyon ekranı var, onu izleyeceğiz.”

diyerek soruyu geçiştirdi.

Erdoğan özür dileyerek kenara çekilmek istedi ancak asıl baskı bundan sonra başladı.

DANIŞMAN TARAFINDAN SÜREKLİ İTİLDİ: “SİZİ ORAYA SIĞDIRAMIYORUZ!”

Gazeteci Erdoğan, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın Adana’dan getirip danışman yaptığı Mahmut Tülek tarafından defalarca itilerek rahatsız edildi.

Erdoğan’ın ifadesine göre Tülek, sürekli koluna ve omzuna dokunup itti, Oradan oraya yönlendirerek rahatsızlık verdi, çalışmasına engel oldu.

Görgü tanıkları da gazetecinin fiziksel müdahaleye maruz kaldığını doğruladı.

Ayrıca gazetecilerin çekiminde sürekli Nizip Belediyesi çekim işlerine bakan İrfan Aydoğdu'nun Sürekli bağırarak görüntü almasını önlemek için Erdoğan'a problem çıkarması ve sıkınyı yaratması büyük skandal yarattı..

SKANDAL: GAZETECİNİN TELEFONU FIRLATILDI!

Olayın en çarpıcı kısmı ise fotoğraf çekimi sırasında yaşandı. Gazeteci Erdoğan’ın bir görevliye uzattığı telefonu, CHP’li danışman Mahmut Tülek tarafından alındı. Erdoğan, “Telefonum sizde, lütfen verir misiniz?” deyince Tülek, Telefonu masanın bir ucundan diğer ucuna fırlattı!Telefon yere düştü" dedi.

Gazeteci Erdoğan, bu davranışın hem kadınlara hem de basına büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

“BİR ÖZÜR BİLE YOK!”

Erdoğan, yaşanan bu skandalın ardından ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den, Ne Belediye Başkanı Ali Doğan’dan, Ne de danışman Mahmut Tülek’ten tek bir özür bile gelmediğini belirtti.

Gazeteci Zerrin Erdoğan, CHP’nin yıllardır AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı basına baskı yapmakla suçladığını hatırlatarak şu sözlerle tepki gösterdi:

“Hangi konuyu eleştiriyorlarsa, aynı hataları kendileri yapıyorlar.

Atatürk’ün emanet ettiği CHP’ye bir gazeteciye ve bir bayana,yapılan bu çirkin davranış hiç yakışmadı. Bu davranış Özgür Özel’in gerçek yüzünü ortaya koydu.”

Erdoğan ayrıca, “Hem gazeteciye hem de bir bayana bu yapılır mı?

Telefonumu yeni aldım, kaba bir hareketti. Ben minyon bir yapıyım, uzun boylu biri olsam ne yapardınız?”

diyerek tepkisini dile getirdi.

“CHP’Yİ GETİRDİKLERİ DURUM ORTADA”

Gazeteci Erdoğan, yaşananları şiddetle kınadığını vurgulayarak: “Atatürk’ün CHP’si bu şekilde yönetilemez. Bir gazeteciye yapılan saygısızlığı asla kabul etmiyorum.” dedi.