BIST 10.888
DOLAR 42,45
EURO 48,96
ALTIN 5.656,47
HABER /  GÜNCEL

Sultanbeyli'de çete operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Sultanbeyli'de çete operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ünün tutuklama, 8'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, sulh ceza hakimliğinin 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verdiği belirtildi.

Operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen "silahlı suç örgütü kurmak", "silahlı suç örgütü yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" eylemleri neticesinde, 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de artçı sarsıntılar bitmiyor! Bir deprem daha...
Balıkesir'de artçı sarsıntılar bitmiyor! Bir deprem daha...
Acil Su Eylem Planı devrede! O ilimizde 15 günlük su kaldı
Acil Su Eylem Planı devrede! O ilimizde 15 günlük su kaldı
Canan Karatay'ın acı günü: 46 yıllık eşini kaybetti
Canan Karatay'ın acı günü: 46 yıllık eşini kaybetti
BM raportörlerinden 195 ülkeye çağrı: İsrail'i durdurun!
BM raportörlerinden 195 ülkeye çağrı: İsrail'i durdurun!
Motosikletin çarptığı öğretmen, hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı öğretmen, hayatını kaybetti
Konyaspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti
Konyaspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti
Trump ve Şi arasında kritik görüşme
Trump ve Şi arasında kritik görüşme
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşını gazilerle buluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşını gazilerle buluşturdu
7 gollü çılgın maçta Trabzonspor, Başakşehir'i 90+11'de yıktı
7 gollü çılgın maçta Trabzonspor, Başakşehir'i 90+11'de yıktı
Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu
Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu
Visca maça devam edemedi! VAR'dan kırmızı kart çıktı
Visca maça devam edemedi! VAR'dan kırmızı kart çıktı