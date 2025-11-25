BIST 10.888
Balıkesir'de artçı sarsıntılar bitmiyor! Bir deprem daha...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, AFAD verilerine göre saat 00:02'de 3.2 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 

AFAD verilerine göre saat 00:02'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 10.07 km olarak kaydedildi. 

