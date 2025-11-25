BIST 10.888
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's protestosu devam ediyor

Üsküdar'da mahalle sakinlerinin şube açmayı planlayan McDonald's'ı protestosu sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun 50. gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemde siyonist istemiyorum" yazılı pankart açarak, boykot çağrılarını sürdürdü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı.

Grup adına konuşan Musa Biçkioğlu, Filistin'e yönelik dayanışma mesajı vererek, "Kudüs bizim için sadece bir şehir değil, bir duruştur. Orada yaşanan zulme karşı sessiz kalırsak kendi mahallemizde de adalet talep edemeyiz. Bir toplum, değerlerini nerede durduğuyla gösterir. Biz de burada duruyoruz." diye konuştu.

Biçkioğlu, "Bu sadece bir işletme meselesi değil. Mahallemizin dokusunu, kültürünü, birlik duygusunu korumak istiyoruz. Siyonizme destek veren hiçbir yapının burada olmasını kabul etmiyoruz. Bu mahalle temiz kaldı, yine temiz kalacak." ifadelerini kullandı.

Eyleme, caddeden geçen bazı araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

