Fatih Tekke'nin şampiyonluk açıklaması: Hanımıma bile anlatamıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, şampiyonluk yarışıyla ilgili kendilerinden çok daha kadroların olduğunu belirterek, "Hanımıma bile anlatamıyorum, o bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız.' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Birileri, 'Biz, bu takımı şampiyon yaparız.' diyebilir. Buyursun gelsinler." dedi.

Abone ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Tekke, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzatma anlarında buldukları golle kazandıkları maçı değerlendiren Tekke, "İzleyenleri heyecanlandıran bir maç oldu. Üzücü tarafı maçın başında, sevindirici tarafı ise maçın sonundaydı. Rakip adına üzücü tarafı maçın 10. dakikasında gördükleri kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması bizim için pozitif görünse de Edin'i kaybettik. Bu akşam veya yarın operasyon geçirecek. 10 kişi kalan rakibe karşı istenmeyen durum geriye düşmektir. Bu geri düşmelerden biri penaltı, diğer basit top kaybı sonrası oldu. Bizim içim pozitif görünen anlarda olumsuzluklar yaşadık. Ancak bundan geri dönmesini bildik. Özellikle maçın son anlarında Muçi'nin galibiyetteki rolü çok önemliydi. Böyle bir morale çok ihtiyacı vardı. Çok zor bir maç oynadık. Hep aynı problemleri yaşıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli ama kaptanımızın sakatlanması üzücüydü." diye konuştu.

Üç gol yemelerine rağmen rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Tekke, "Yediğimiz üç golden hiçbiri akan oyunda gelmedi. Biri taçtan, biri penaltı, diğeri ise kornerden geldi. Rakibin kalemize geldiği anlar çok az. Özellikle duran toplara çalışmıştık ama bazen oyuncular maçın duygusuyla hareket ediyor. Bu maçla ilgili, savunmayla ilgili konuşulacak şeyler yok. Bence tam tersi hücumla ilgili konuşmamız lazım. Daha kontrollü ve net bitireceğimiz set hücumları olması gerekiyordu. Denedik ama çok acele ettik." ifadelerini kullandı.

Kendi durumunda bir değişiklik olmadığını belirten bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Allah nasip ediyor, lütfediyor. Göreve geldiğimdeki durumla bugünkü durumu ve gelişimi herkes görüyor. Çok pozitif gidiyor. Bence olduğundan da fazla gösterilmeye çalışılıyor. Olduğundan fazla göstermeye gerek yok. Biz durumumuzu biliyoruz. Bugün iki oyuncumuz sakatlandı. Folcarelli'nin arka adalesinden sıkıntı var. Edin, şu an için yok. Bizim geniş kadromuz yok." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonluk konusu

Fatih Tekke, kendisinin de şampiyonluğu çok istediğini ancak ilk 4'te yer almalarının kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Bu galibiyetle Muçi'nin moral motivasyonun artacağını aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hanımıma bile anlatamıyorum. O bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız.' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. 7/24 kulüpte yatıp kalkıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Birileri, 'Biz, bu takımı şampiyon yaparız.' diyebilir. Buyursun gelsinler. İki tarafında karşılıklı feshetme hakkı var. Bugün taraftar alkışlar, yarın 'Hocam sen git.' diyebilir. Benim bir sorunum yok. Muçi'ye kızılırken de aynı şeyleri söylüyorum. Oyuncularımla her an beraberim. Trabzonspor takımımız. Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hatalar yaparlarsa bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Şampiyon olmayı çok istiyorum ama kolay değil. Maçlar kolay geçmiyor. Kırılma anları yaşanıyor. Takımımızın kapasitesi belli ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar en iyisini yapmadık. Daha iyisini yapabiliriz. Müsade ederlerse daha iyisini inşallah yapacağız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Kimse kusura bakmasın, akla değil fikre ihtiyacımız var. Fikirleri her zaman dinlerim. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var."