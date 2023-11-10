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Özgür Özel'den Yargıtay-AYM krizi çıkışı! 'Erdoğan liderliğinde bir kalkışma var! Erdoğan sen darbecisin'

Özgür Özel'den Yargıtay-AYM krizi çıkışı! 'Erdoğan liderliğinde bir kalkışma var! Erdoğan sen darbecisin'

Yargıtay'ın "Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum" çıkışının ardından halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'a destek vermesi üzerine AYM önüne giderek, "Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya yönelik bir kalkışma var" deyip ekledi: "Erdoğan sen bunun için darbecisin."

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye'den başlattığı yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe katılan avukatlara destek veren Özgür Özel, Yargıtay binası önünde sonlanan yürüyüşün ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne geldi. Burada kısa bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

- Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AKP ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor.

- Erdoğan'ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğiyle bir kalkışma hazırlandığı anlaşılıyor.

Sen bu yüzden darbecisin...

- AKP-MHP ittifakının anayasayı referanduma götürecek sayısı yoktu. Bu anayasayı yok sayıyorlar ve buna yetkisini anayasadan alan bu ülkenin Cumhurbaşkanı destek veriyor.

- O, anayasadaki hükümleri koruyacağına Yargıtay ile birlikte anayasanın bir hükmünü yok saymaya çalışmakta. Sana anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin! Halk sana bu yetkiyi vermedi.

- Sen bu yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir. Bu anayasayı askıya alma girişimi. Millet sana oy verdi, bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Bu Anayasa'ya sahip çık, çıkmazsan sen de yok hükmündesin.

 

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