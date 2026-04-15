Özel ve İmamoğlu'nu kızdıracak mesaj! 'Talimatlarını yerine getirme'

Mevcut CHP yönetimiyle ters düşen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimler üzerinden belediyelere mesaj göndermeye başladı.

CHP'de mutlak butlan senaryoları güç kazandıkça, Kemal Kılıçdaroğlu parti içi arka kapı diplomasisini artırmaya başladı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine seçilen CHP'li belediye başkan vekillerine, kendisine yakın isimler üzerinden mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, “Sizler belediye başkanısınız. Vekil dahi olsanız başkan sizlersiniz. Onun için belediyeleri yönetmelisiniz” çağrısında bulundu.

BELEDİYEYİ BİZZAT SEN YÖNET

Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'a “İstanbul’u onlara bırakma, belediyeyi bizzat yönet” çağrısında bulunup, “Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarını yerine getirme” mesajını ilettiği ileri sürüldü. Böylesi bir dönemde gelen fiili başkanlık vurgusu, Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimlerde kontrol alanını yeniden genişletme hamlesi olarak yorumlandı.

İBB SİLİVRİ’DEN YÖNETİLMEZ

İBB’nin Silivri’den yönetilmesinden rahatsız olduğunu, arınmayan ve aklanmayan, üzerindeki şüpheyi kaldıramayanların belediye yönetimlerinde hâlâ faal olmasından huzursuzluk duyduğunu yakın çevresine ileten Kılıçdaroğlu’nun, bu durumu belediye başkanvekillerine iletmelerini istediği öğrenildi. Genel Merkez’e yakın isimler ise parti içi uzlaşmayla seçilen başkan vekillerinin mevcut yönetim çizgisini sürdüreceğini savundu.