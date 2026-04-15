Özel ve İmamoğlu'nu kızdıracak mesaj! 'Talimatlarını yerine getirme'

Mevcut CHP yönetimiyle ters düşen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimler üzerinden belediyelere mesaj göndermeye başladı.

CHP'de mutlak butlan senaryoları güç kazandıkça, Kemal Kılıçdaroğlu parti içi arka kapı diplomasisini artırmaya başladı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine seçilen CHP'li belediye başkan vekillerine, kendisine yakın isimler üzerinden mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, “Sizler belediye başkanısınız. Vekil dahi olsanız başkan sizlersiniz. Onun için belediyeleri yönetmelisiniz” çağrısında bulundu.

BELEDİYEYİ BİZZAT SEN YÖNET

Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'a “İstanbul’u onlara bırakma, belediyeyi bizzat yönet” çağrısında bulunup, “Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarını yerine getirme” mesajını ilettiği ileri sürüldü. Böylesi bir dönemde gelen fiili başkanlık vurgusu, Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimlerde kontrol alanını yeniden genişletme hamlesi olarak yorumlandı.

İBB SİLİVRİ’DEN YÖNETİLMEZ

İBB’nin Silivri’den yönetilmesinden rahatsız olduğunu, arınmayan ve aklanmayan, üzerindeki şüpheyi kaldıramayanların belediye yönetimlerinde hâlâ faal olmasından huzursuzluk duyduğunu yakın çevresine ileten Kılıçdaroğlu’nun, bu durumu belediye başkanvekillerine iletmelerini istediği öğrenildi. Genel Merkez’e yakın isimler ise parti içi uzlaşmayla seçilen başkan vekillerinin mevcut yönetim çizgisini sürdüreceğini savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğurduğu bebeği öldürüp çöp konteynerine attı! Cani anneden mahkemede şaşırtan savunma
Doğurduğu bebeği öldürüp çöp konteynerine attı! Cani anneden mahkemede şaşırtan savunma
Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 49,9 milyon lira ceza
Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 49,9 milyon lira ceza
FETÖ'ye yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak
CENTCOM açıkladı! ABD'nin abluka hamlesiyle İran'ın ticareti tamamen durdu
CENTCOM açıkladı! ABD'nin abluka hamlesiyle İran'ın ticareti tamamen durdu
Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti! AK Parti'ye mi geçiyor?
Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti! AK Parti'ye mi geçiyor?
Lvbel C5 konserinde skandal 'Erdoğan' sloganına AK Parti'den tepki
Lvbel C5 konserinde skandal 'Erdoğan' sloganına AK Parti'den tepki
Meloni ve ABD Başkanı Trump arasında soğuk rüzgarlar! "Ona şok oldum..."
Meloni ve ABD Başkanı Trump arasında soğuk rüzgarlar! "Ona şok oldum..."
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 kişi görevden alındı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 kişi görevden alındı
Trump'ın, İran ile geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediği aktarıldı
Trump'ın, İran ile geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediği aktarıldı
DEM'den hükümete asgari ücret çağrısı! Yılda 4 kez güncellemeli
DEM'den hükümete asgari ücret çağrısı! Yılda 4 kez güncellemeli
19 Nisan'da sona erecek! ABD'den yeni İran kararı fiyatları etkileyecek
19 Nisan'da sona erecek! ABD'den yeni İran kararı fiyatları etkileyecek