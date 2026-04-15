BIST 14.230
DOLAR 44,75
EURO 52,78
ALTIN 6.928,44
HABER /  DÜNYA

Meloni ve ABD Başkanı Trump arasında soğuk rüzgarlar! "Ona şok oldum..."

Trump ile Meloni arasına, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaş ve ABD Başkanı'nın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkındaki sözleri sebebiyle soğukluk girdi.

Abone ol

Savaş karşıtı açıklamaları dolayısıyla Papa 14. Leo’yu 12 Nisan'da sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı'nın bu çıkışını, dün "kabul edilemez" olarak nitelendiren ve bugün de bunu yineleyen Meloni'ye, Trump'tan yanıt geldi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera muhabiriyle telefonda konuşan Trump'ın, muhabir soru sormadan kendisinin, "Başbakanınızın petrol elde etmek için hiçbir şey yapmamasından memnun musunuz?" sorusunu yönelttiği ifade edildi.

"Ona şok oldum"

Trump ayrıca Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şok oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullandı.

Meloni'nin, kendisinin Papa 14. Leo hakkındaki sözlerini "kabul edilemez" bulduğunun hatırlatılması üzerine Trump, "Kabul edilemez olan o, çünkü İran'ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya'yı iki dakika içinde havaya uçurabilir." yorumunu yaptı.

"Düşündüğümden çok farklı biri"

Meloni ile bu konuları son bir aylık dönemde neden konuşmadıkları sorusuna da Trump, "Hayır... Hayır, uzun zamandır konuşmadık. NATO konusunda bize yardım etmek istemiyor, nükleer silahlardan kurtulmamıza yardım etmek istemiyor. Düşündüğümden çok farklı biri." yanıtını verdi.

Başkan Trump ayrıca geçen pazar günü dış politikada "zayıf ve berbat" olarak tanımladığı Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "İran’da neler olup bittiğinden haberi yok." dedi.

Trump'ın İtalyan gazetesine yaptığı açıklamalardan kısa bir süre önce Verona kentinde bir fuarı ziyaretinde konuşan Meloni ise muhalefetin kendisine yaptığı ABD Başkanı'na "boyun eğdiği" eleştirileri karşısında, Papa'yı savunmak için Trump'a karşı yaptığı "kabul edilemez" çıkışını hatırlatıp, "Kaç liderin (bu tür sözleri) dile getirdiğini bilmiyorum, bu, sözde bir boyun eğme olduğunu söyleyenler içindir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
