Trump'ın, İran ile geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediği aktarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını belirtti.

ABC News muhabiri Jonathan Karl, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Trump ile telefonda yaptığı mülakatın detaylarını paylaştı.

Buna göre, Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını, gelecek iki günün "inanılmaz" olacağını ifade etti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bir anlaşmayla mı biteceği yoksa "kapasitelerini yok ettik, işte bu kadar" şeklinde bir anlayış mı olacağına ilişkin soruya Trump, şu yanıtı verdi:

"İki türlü de bitebilir ancak bence anlaşma tercih edilir çünkü böylece (ülkeyi) yeniden inşa edebilirler. Artık gerçekten farklı bir rejim var. Ne olursa olsun radikalleri ortadan kaldırdık."

Trump ayrıca kendisi ABD Başkanı olmasaydı "dünyanın parçalanmış olabileceğini" savundu.

Öte yandan, Trump, Fox News'e verdiği mülakatta ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın "bitmeye çok yakın" olduğunu söylemiş, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.

