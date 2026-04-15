BIST 14.230
DOLAR 44,75
EURO 52,78
ALTIN 6.928,44
HABER /  DÜNYA

19 Nisan'da sona erecek! ABD'den yeni İran kararı fiyatları etkileyecek

ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın, süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek." ifadesi kullanıldı. Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Abone ol

ABD Hazine Bakanlığının Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakanlığın "Ekonomik Öfke" kapsamında kararlı adımlar atarak İran üzerindeki azami baskıyı sürdürdüğü vurgulandı.

"YENİLENMEYECEK"

Bakanlığın mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığının ve İran'ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finans kurumlarına karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunun altı çizilen paylaşımda, "Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan lisans ile 20 Mart yerel saatle 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verilmişti.

19 NİSAN'DA SONA ERİYOR

Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gülistan Doku'nun cesedini önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler! Dikkat çeken sım kart detayı
Gülistan Doku'nun cesedini önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler! Dikkat çeken sım kart detayı
İran'dan çok kritik yeni hamle! Çin casus uydusunu temin etti
İran'dan çok kritik yeni hamle! Çin casus uydusunu temin etti
Gülistan Doku’nun avukatı duyurdu: Örtbasçı üst düzey kamu görevlisinin eylemini delillerle paylaşacağız
Gülistan Doku’nun avukatı duyurdu: Örtbasçı üst düzey kamu görevlisinin eylemini delillerle paylaşacağız
Avcılar'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı
Avcılar'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı
Hizbullah, İsrail ordusuna karşı 34 saldırı düzenlendi hedef alınan beldeler
Hizbullah, İsrail ordusuna karşı 34 saldırı düzenlendi hedef alınan beldeler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalist belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalist belli oldu
ABD Başkanı Trump'tan İran ile savaşa ilişkin kritik açıklamalar
ABD Başkanı Trump'tan İran ile savaşa ilişkin kritik açıklamalar
Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı
Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü, 15 yaralı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü, 15 yaralı
Burak Yılmaz 4 maddeden PFDK’ya sevk edildi
Burak Yılmaz 4 maddeden PFDK’ya sevk edildi
Anlaşma tamam! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor!
Anlaşma tamam! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor!
Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti
Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti