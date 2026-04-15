ABD'nin İran hezimeti senatörlerin dilinde: Destansı başarısızlık

ABD'nin İran hezimeti senatörlerin dilinde: Destansı başarısızlık

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD'nin İran'a saldırılarını "destansı başarısızlık" olarak niteleyerek, bu saldırıların Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını Senato'nun gündemine getireceklerini söyledi.

Schumer, düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin İran'a saldırılarına değinen Schumer, bunun "destansı öfke operasyonu değil, destansı başarısızlık operasyonu" olduğunu ifade etti.

Demokratların Senato'da İran'a saldırıları kısıtlamayı amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısına ilişkin oylamayı zorlayacaklarını belirten Schumer, konuyu bu hafta gündeme getireceklerini söyledi.

Schumer, "Eğer Cumhuriyetçiler bunu engellerse, bu savaş sona erene kadar, Kongre görevini yapıp yönetimi sorumlu tutana kadar tekrar tekrar oylama yapacağız." diye konuştu.

Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlamayı amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısı, 19 Mart'ta ABD Senatosunda oylanmıştı. Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedilmişti.​​​​​​​

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

