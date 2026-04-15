CENTCOM açıkladı! ABD'nin abluka hamlesiyle İran'ın ticareti tamamen durdu

ABD, İran’a yönelik deniz ablukasını başlatarak 36 saat içinde ülkenin deniz ticaretini durdurdu. CENTCOM Komutanı Brad Cooper, “ABD güçleri, İran’a denizden giren ve çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurdu” açıklamasını yaptı. İran ekonomisinin yüzde 90’ının deniz ticaretine bağlı olduğu vurgulanırken, adımın başarısız barış görüşmeleri sonrası atıldığı ve bölgesel gerilimi artırdığı belirtildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ablukaya ilişkin açıklama yaptı. ABD kuvvetlerinin İran limanlarına yönelik tam bir abluka uyguladığını belirten Cooper, İran ekonomisinin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapılan uluslararası ticarete dayandığına işaret etti.

Cooper "Ablukanın uygulanmasından bu yana geçen 36 saatten kısa bir sürede, ABD kuvvetleri deniz yoluyla İran'a giren ve İran'dan çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM, dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

