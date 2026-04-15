Elif Karaarslan'ın ifadesi çıktı! Müstehcenliğe dair sözleri dikkat çekti

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı. AİHM'e dava açtığını ve hakemliğe dönmeye çalıştığını belirten Karaarslan, ayrıca paylaşımlarının kesinlikle müstehcen olmadığını savundu.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan da yer alıyor.

Elif Karaarslan, "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.

Paylaşımlarının “en fazla bikinili” olabileceğini belirten Karaarslan, sistemin rızaya dayalı olduğunu ve suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aralarında Karaarslan’ın da olduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

KARAARSLAN’IN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Karaarslan’ın ifadesi de ortaya çıktı. Eski hakem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, “Instagram’daki abonelik sisteminin platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, paylaşımlarının kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcen olmadığını” savundu.

"EN FAZLA BİKİNİLİ PAYLAŞIMLAR OLABİLİR"

Karaarslan, “Instagram çıplak içeriklere izin vermez, en fazla bikinili paylaşımlar olabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değil, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek, abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.

YENİDEN HAKEMLİĞE DÖNMEK İSTİYOR

Ayrıca daha önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik yaptığını belirten Karaarslan, görevden uzaklaştırılmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtığını ve davanın sonucunda yeniden hakemliğe dönebileceğini düşündüğünü ifade etti.